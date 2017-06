premium

Meisje in sloot door misdrijf om het leven gebracht

1 uur geleden

ACHTERVELD - Een 14-jarig meisje uit Hoevelaken is dood gevonden in een sloot in Achterveld (provincie Utrecht). Zaterdag is duidelijk geworden dat het meisje door een misdrijf om het leven is gebracht. Volgens de politie werd haar lichaam vrijdagmiddag gevonden in het water langs het Emelaarsepad.