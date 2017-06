Van der Staaij steunt aangifte

De fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid noemde op Facebook een groep Israëlische scholieren die bij de SGP-fractie in de Tweede Kamer op bezoek was, ’Zionistische terroristen’ en ‘toekomstige kindermoordenaars en bezetters’.

Van der Staaij is vooral geschokt over de manier waarop Abdou Khoulani schoolkinderen wegzet. „Het gaat om een sympathieke, onschuldige schoolklas van kinderen die dromen over een vreedzame samenleving. Het is een uiting van jodenhaat om een groep zo aan te spreken.”

Dat is ook de reden dat Van der Staaij de aangifte van de jongerenafdeling van zijn partij steunt. „Hiermee willen zij een punt maken over het groeiend antisemitisme. Een groep is hier gebrandmerkt. Ik vind het van belang te laten zich wat dit losmaakt en hoe dit overkomt. Dat dit onacceptabel is.”

De SGP-voorman vindt het nog eens extra schandalig dat de uitingen van een actief politicus komen. „Ik hoop dat ook in de Haagse gemeenteraad men hem op zijn uitlatingen zal aanspreken.”