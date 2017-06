Pinkpop 2017 is begonnen

The Ten Bells uit het naburige Eys mogen volgens de traditie als Nu of Nooit-winnaars het evenement openen. De keurig in pak gestoken Limburgse rockers geven meteen flink gas voor een bont publiek, waar ook al flink wat jonge Justin Bieber-fans tussen staan. Voor velen van hen zal dit het eerste festival zijn. En ook voor het jonge The Ten Bells is dit nu al een historisch moment.

De wei in Landgraaf loopt ondertussen langzaam maar zeker vol met muziekliefhebbers. Vandaag worden zo'n 62.000 bezoekers verwacht. Het weer is vooralsnog ideaal met 24 graden en een bleek zonnetje.

De eerste act op het hoofdpodium is James TW om 15.15 uur. Reeds twee uur voor zijn concert verzamelden de eerste fans zich voor het Mainstage. Later vandaag volgen nog optredens van onder anderen Chef'Special, Kensington, Justin Bieber dus en Martin Garrix.