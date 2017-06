PvdA blijft voor vluchtelingenverdrag

Aboutaleb zei in het AD dat het vluchtelingenverdrag „ooit is gemaakt voor die ene politieke vluchteling uit Moskou die naar Zweden wilde vluchten. Nu laten we dat verdrag fungeren als een doorgeefluik voor miljoenen mensen. Daar is het niet voor bedoeld.”

Toelating

Volgens de populaire burgervader moeten vluchtelingen alleen worden toegelaten „in een mate die Europese burgers accepteren.” Tegelijkertijd hamert partijleider Lodewijk Asscher er voortdurend op dat het vluchtelingenverdrag onaangetast blijft bij de formatie van een nieuw kabinet.

Volgens Kamerlid Kuiken is dat laatste ook waar de PvdA nog steeds voor staat. Wel beaamt ze dat ’solidariteit’ alleen mogelijk is „als er ook duidelijke grenzen gesteld worden.” Zo pleit Kuiken ervoor dat er naast meer geld voor ontwikkelingssamenwerking, een „verstandig Europees en Nederlands vluchtelingenbeleid” gevoerd wordt. „Wij denken dat dat kan zonder het verdrag aan te passen.”