Chef'Special helpt Pinkpop op gang

De 'Sjeffies' mochten als eerste Nederlanders het Mainstage op en hielden daar bij vlagen behoorlijk huis. De Haarlemse hiphop-popgroep stond al eerder op Pinkpop, maar liet zien nu een stuk verder te zijn in het bespelen van de massa. Een superhit en epische opzweper als Amigo kwam de almaar toenemende feestsfeer natuurlijk ook alleen maar ten goede.

White Lies

De Britse retrorockband White Lies had voor Chef'Special ook haar best gedaan de meute in het zonnetje in beweging te krijgen. Toegegeven, gevoelsmatig is dit trio al een paar jaar over haar hoogtepunt heen. Maar oudere hits als Farewell to the fairground en To lose my life zijn ondertussen tot echte crowdpleasers uitgegroeid. Dankzij die nummers kreeg hun nieuwere werk de steun van het publiek die nodig was om vandaag enigszins tegen het popgeweld op te boksen.

Zoals James TW, vóór White Lies en Chef'Special op het hoofdpodium. Maar zijn gitaarliedjes waren iets te tam voor Pinkpop, zo bleek. De Brit - voluit Taylor-Watts geheten - stond voor het eerst in zijn leven op een festivalmainstage, maar heeft nog een paar optredens van deze grootte nodig om daar op z'n plek te zijn.

Pinkpop raast ondertussen verder richting onder meer nog optredens van Kensington vandaag, Kaiser Chiefs en het afsluitende duo Justin Bieber/Martin Garrix. Alle 62.000 verwachte bezoekers van vandaag lijken hun weg naar het terrein inmiddels gevonden te hebben gezien de gezellige drukte.