Grote brand in loods in Haaften

1 uur geleden

HAAFTEN - In het Gelderse Haaften is zaterdag een loods volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond. In de loods stonden landbouwvoertuigen. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden ramen en deuren dicht te houden. In de wijde omgeving waren dikke rookwolken te zien.