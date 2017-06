300 Mondriaans bij elkaar in Den Haag

De hele dag stonden er al rijen mensen voor het museum die binnen wilden komen bij de expositie De ontdekking van Mondriaan. „En dat ondanks het mooie weer”, aldus een woordvoerster.

Joop van den Ende opende de tentoonstelling zaterdagavond officieel. Hij vertelde dat hij gedurende zijn hele carrière een persoonlijke band heeft met het werk van Mondriaan. „Ik heb al jaren een catalogus van Mondriaan en als ik tijdens mijn werk als tv-producent merkte dat we vastliepen, pakte ik die erbij.”

Van den Ende: „Mondriaan begon met een schilderij over een boerderijtje en zijn laatste werk was slechts enkele lijnen. Die ogenschijnlijke simpele lijnen zijn - decennia later - neergezet in een moment van totale inspiratie. Het heeft hem zo’n veertig jaar gekost om daar te komen.”

Foto: ANP

De mediamagnaat maakte van het moment gebruik om zijn ongenoegen te uiten over de huidige Nederlandse politiek. Van den Ende is momenteel actief bezig kunst- en muzieklessen terug te krijgen op Nederlandse basisscholen. „In de afgelopen verkiezingstijd en nu ook weer tijdens de formatie is het woord ’cultuur’ niet een keer gevallen. Miljoenen kinderen groeien momenteel op zonder kunst en cultuur op scholen. Is dat wat we willen in een kunstland als Nederland?”

Piet Mondriaan (1872 - 1944) is een van de bekendste Nederlandse kunstenaars. Hij is vooral beroemd om zijn abstracte kunst met kenmerkende horizontale en verticale zwarte lijnen en primaire kleuren. Zijn bekendste werk is Victory Boogie Woogie.