premium

Masturberende taxichauffeur belaagd

Gisteren, 23:38

SINT-MICHIELSGESTEL - Een taxichauffeur is zaterdag bij zijn huis in Sint-Michielsgestel belaagd nadat een filmpje was geplaatst op Facebook, waarin te zien is dat hij masturbeert in de buurt van een kinderspeelplaats in Den Bosch. Degene die hem filmt spreekt hem daarop aan, waarna een discussie ontstaat.