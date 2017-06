Veel animo voor zoektocht vermiste Savannah

De initiatiefnemers hebben de actie opgezet omdat ze zich grote zorgen maken, melden ze op Facebook. Zo’n twaalf kilometer van de woonplaats van Savannah werd vrijdag een even oud meisje bij Achterveld in een sloot gevonden. Zij is door een misdrijf om het leven gekomen. Hoewel deze zaak volgens de politie niks te maken heeft met de vermissing, willen mensen gaan zoeken.

Vanuit Bunschoten lopen mensen in groepjes naar Hoogland, waar haar fiets vrijdag gevonden. Volgens de initiatiefnemers van de actie wordt er in bermen en sloten gezocht naar sporen.

Foto: News United / Alfred Ruitenga

De politie weet van de actie, maar zoekt zelf niet mee omdat er geen aanwijzingen zijn dat het meisje daar zou zijn.