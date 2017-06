Vermiste meisje Savannah (14) dood gevonden

Een voorbijganger vond het lichaam aan het begin van de middag in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten en waarschuwde de politie. Savannah werd donderdag voor het laatst levend gezien.

Zoekactie

In Bunschoten (provincie Utrecht) werd zondag een particuliere zoekactie gehouden naar Savannah waar honderden vrijwilligers aan meededen.

Zaterdag werd een eveneens veertienjarig meisje uit Hoevelaken dood aangetroffen in een sloot in Achterveld, zo’n 20 kilometer verderop. De politie zegt zondagavond laat nogmaals niet te kunnen zeggen of er een verband is tussen de dood van beide meisjes. „Die vraag stellen zij natuurlijk ook. We houden rekening met verschillende scenario’s en waar verbanden zijn, worden die onderzocht.” Aanvankelijk ging de politie nadrukkelijk niet uit van een verband.

Sporen

De politie zette zondag na de melding van het lichaam in de sloot direct de omgeving rond de vindplaats af en deed de hele dag daar onderzoek. „Die zorgvuldigheid was van groot belang om eventuele sporen niet te missen of onbedoeld te wissen. Een groot aantal specialisten en de politiehelikopter ondersteunden de recherche bij dit onderzoek. De prioriteit van het onderzoek richtte zich vooral op het vaststellen van de identiteit.”

Medewerkers van de Mobiele Eenheid bewaken de vindplaats van het lichaam van Savannah, omdat het onderzoek ter plekke nog niet is afgerond, aldus de politie.

Bij de politie zijn dit weekend diverse berichten binnengekomen over twee mannen in een donkere auto die in de omgeving meisjes zouden hebben lastiggevallen. Wie daar informatie over heeft, wordt gevraagd contact met de politie op te nemen via het nummer 0900-8844.