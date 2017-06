Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Grote vechtpartij in Druten, meerdere gewonden

1 uur geleden

DRUTEN - In de Gelderse plaats Druten is zondagavond een vechtpartij geweest tussen tientallen mensen. Volgens de politie zijn meerdere mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zou een auto in brand hebben gestaan.