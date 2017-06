Nog even zomers, regen op komst

Er trekt dinsdagochtend eerst een regenzone van zuidwest naar noordoost over het land. Daarachter volgen buien met kans op onweer en hagel. Tussendoor breekt de zon soms door. Het wordt slechts 16 graden in het westen tot 20 in het oosten. Tot en met vrijdag kan 10 tot 20 millimeter water vallen.

Boeren

De naderende regen is goed nieuws voor boeren en mensen met hooikoorts. Op veel plaatsen kleurt het gras geel, boeren moeten hun gewassen massaal beregenen en er is verhoogde kans op natuurbranden. De regen van deze week zal verlichting brengen in de droogtesituatie, maar onvoldoende zijn om de droogte structureel te verhelpen. Op een warme en zonnige dag verdampt 5 mm of meer aan bodemvocht, meldt Weeronline.

Voor het zo ver is, krijgen veel Nederlanders op hun vrije dag nog de kans om naar buiten te trekken. Het wordt maandag 20 tot 22 graden en de zon laat zich regelmatig zien.

Dinsdag trekt aan het begin van de middag een zone met onweersbuien en windstoten van rond de 70 kilometer per uur van zuidwest naar noordoost over het land.

De hele werkweek verloopt buiig. Woensdag is het fris met 15-18 graden. Donderdag kunnen we rekenen op normale maxima van 18 graden op de Wadden tot 22 in het zuidoosten en vrijdag komt daar nog een graad bij.