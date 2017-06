Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

De politie doet onderzoek op industrieterrein De Kronkels waar het stoffelijk overschot van de 14-jarige Savannah is gevonden. Het meisje werd al een paar dagen vermist.

Onderzoek op vindplaats Savannah gaat door

43 min geleden

BUNSCHOTEN - Onderzoekers van politie waren maandagochtend in Bunschoten nog altijd bezig op de plaats waar zondag het lichaam van de veertienjarige Savannah Dekker werd gevonden. Volgens een politiewoordvoerder is een team grootschalige opsporing nog wel even bezig op industrieterrein De Kronkels.