Aanhoudingen in zaak dood Savannah en Romy

Een veertienjarige jongen uit de gemeente Ede is aangehouden in verband met de dood van Romy uit Hoevelaken. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood, aldus de politie. Romy werd vrijdagmiddag 2 juni aan het Emelaarsepad in Achterveld in het water gevonden.

In de zaak rond Savannah Dekker is een zestienjarige jongen uit Den Bosch aangehouden. Ook hij werd in de nacht van zondag op maandag aangehouden. De families van beide meisjes zijn bijgepraat door de politie.

In beide zaken heeft de politie een team grootschalige opsporing ingezet die informatie delen. Op basis van bevindingen van beide teams tot nu toe, lijkt er geen verband te zijn tussen beide zaken.

Savannah Dekker werd zondag dood aangetroffen op een industrieterrein in Bunschoten. Foto: Politie

