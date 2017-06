’We hadden Romy graag andere toekomst gegund’

Daarom wordt er vanaf dinsdag, als de school na de pinksterdagen weer open gaat, veel ruimte gegeven aan de gevoelens van de kinderen en hun ouders. De medewerkers van de school kwamen maandag bijeen en deelden hun verdriet.

Besloten is extra begeleiding voor leerlingen in te zetten en de komende tijd anders om te gaan met het lesprogramma. Klassikaal zal er aandacht zijn voor de gevoelens; volwassen hulpverleners staan klaar om ze te helpen.

Op termijn is op de school een besloten bijeenkomst waar ouders en verzorgers hun zorgen en verdriet kunnen uiten en delen, stelt Hofman.

Romy uit Hoevelaken werd vrijdag dood gevonden in Achterveld. Een veertienjarige jongen uit de gemeente Ede is inmiddels aangehouden in verband met de dood van Romy.