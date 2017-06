'Wat zal het moeilijk zijn zonder Romy'

De school stond dinsdagochtend uitgebreid stil bij het tragische overlijden van het meisje. 'Het is verschrikkelijk, niet te bevatten. Zoiets mág gewoon niet gebeuren", zei Hofman. Hij benadrukte dinsdag opnieuw dat Romy een zeer betrokken en geliefde leerling was.

,,Dit is een school is voor kinderen ‘gekwetst door het leven", aldus Hofman, waarmee hij refereerde aan het feit dat de school onderwijs biedt aan leerlingen met gedragsproblemen. ,"Romy, wat was zij goed bezig. Zij werkte succesvol aan haar doelen. Het was een meisje op wie anderen konden steunen."

,,De kinderen zijn vanmorgen opgevangen in de klassen. Er was veel verdriet, radeloosheid maar ook saamhorigheid en verbondenheid’’, aldus de schooldirecteur. "We voelen ons gedragen", zei Hofman.

De omgeving van de school voor speciaal onderwijs aan kwestsbare kinderen is vandaag afgezet met lint om pottenkijkers op afstand te houden. Op het schoolplein hangt de vlag halfstok.

