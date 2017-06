Nederland in top drugsgebruik Europa

Dat blijk uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van het Europese Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA). Voor het eerst zijn daarin landenrapporten opgenomen.

Fors meer dan nummer twee Ierland

Gemiddeld 6,6 procent van de mannen en vrouwen van 15 tot 34 gebruikte ecstasy, fors meer dan nummer twee Ierland. Van de mannen in die leeftijdsgroep was dat zelfs 8,5 procent. Ook in het amfetaminegebruik (ruim 3 procent) is het verschil met de nummer twee, Estland, groot.

Er duiken steeds meer nieuwe en krachtige synthetische drugs op, zo waarschuwt het in Lissabon gevestigde kenniscentrum. Vorig jaar waren het er 66. Verder stijgt het aantal drugsrelateerde sterfgevallen. In 2015 waren dat er 8441 in de onderzochte landen, zo’n 6 procent meer dan een jaar eerder. Wat betreft het aantal drugsdoden staat Nederland in de middenmoot, met ruim zestien per miljoen inwoners.

Minstens 24 miljard euro in drugsmarkt

In de Europese drugsmarkt wordt jaarlijks minstens 24 miljard euro omgezet. EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Binnenlandse Zaken) wees op de noodzaak de georganiseerde misdaad te bestrijden en het belang van drugsbestrijding voor de volksgezondheid.