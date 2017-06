Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Gevangene overleden in Nieuwegein

31 min geleden

NIEUWEGEIN - Een gedetineerde is overleden in de gevangenis van Nieuwegein (provincie Utrecht). Medewerkers van de penitentiaire inrichting troffen het slachtoffer dinsdagochtend dood aan in zijn cel.