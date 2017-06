’Schiphol-vluchten Qatar gaan door’

Qatar wordt geboycot door een aantal omliggende Arabische landen, waaronder Saoedi-Arabië, Dubai en Egypte. Alle vliegverbindingen met Doha over en weer zijn voorlopig geschrapt.

„Van en naar Amsterdam vliegen we op dit moment volgens schema met een Boeing 777. Ook doorverbindingen naar Azië zijn geen probleem. Alleen in de betrokken Midden-Oosten regio hebben we nu geen vluchten. Passagiers krijgen alternatieven aangeboden of hun geld terug”, aldus Qatar Airways.

Geen vertraging

Nederlandse reisorganisaties bevestigen dat de vakantievluchten met Qatar Airways via Doha geen vertraging oplopen. „Alleen de Malediven zijn onzeker, maar die vluchten starten pas begin juli”, laat TUI Nederland weten.

Volgens de BBC zijn er in Londen wel degelijk problemen met Qatar-vluchten, met name voor zakenreizigers die meerdere Arabische landen aandoen en bijvoorbeeld expats die daar wonen en werken.

Geen vluchten KLM

KLM is onlangs gestopt met vluchten tussen Schiphol en Doha vanwege de moordende concurrentie door het staatsgesteunde Qatar Airways.