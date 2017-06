Nagel probeert conflict 50Plus te sussen

Afgelopen week escaleerde een slepend conflict binnen de partij. Het bestuur wil bestuurslid Adriana Hernández op de ledenvergadering van volgende week zaterdag laten afzetten. Ze zou samenspannen met haar partner Dick Schouw, die samen met anderen een motie van wantrouwen tegen het bestuur heeft ingediend en zelf partijvoorzitter wil worden. Het tweetal werd in 2013 al eens geroyeerd, maar kreeg destijds al gauw eerherstel.

50Plus kiest 17 juni hoe dan ook een nieuwe voorzitter, omdat oprichter, erelid en senator Nagel aftreedt. De partijtop wil dat de Nijmeegse wethouder Jan Zoetelief Nagel opvolgt, maar een deel van de partij gaat dat te snel. Zoetelief en zijn medestanders staan vernieuwing van de partij in de weg, aldus Schouw.

’Campagne teleurstellend verlopen’

Volgens Schouw en co is het huidige bestuur niet tegen zijn taak opgewassen. Dat brak de partij al op in de „teleurstellend verlopen” campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het dreigt volgens hen opnieuw mis te gaan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Het bestuur zou kritische leden bovendien de mond snoeren.

Mocht het bestuur echter alsnog instemmen met een onafhankelijke commissie die plannen moet gaan maken om de partij te vernieuwen, dan staken de opstandige leden hun verzet, belooft Schouw. „Wij willen ook al deze ellende niet.”