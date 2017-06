Derde plek voor bodybuilder Sebastiaan: ’Nooit durven dromen’

Voorafgaand aan het toernooi in Italië zei de 24-jarige krachtpatser in De Telegraaf dat hij hoopte op een finaleplaats. Dat leek echter nogal een zware dobber te worden. ,,Ik werd gemeten op 1,795 meter. Net onder de 1,80 dus en dat is de zwaarste klasse met heel veel grote jongens. Dus ik dacht: dat wordt helemaal niks.’’

’Best emotioneeel’

Maar dat bleek mee te vallen. De jury selecteerde hem als één van de beste vijf en uiteindelijk bleek hem zelfs de derde plek ten deel te vallen. ,,De euforie was zo groot toen ik dat hoorde. Het was best emotioneel’’, vertelt Walthuis, die net als zijn concurrenten op het toernooi geen stimulerende middelen of anabolen gebruikt om zijn lichaam te helpen één grote spierbundel te worden.

,,Dat je na zes maanden voorbereiden, etentjes afslaan en afzien derde van de wereld wordt. Dat had ik nooit durven dromen’’, lacht hij. Inmiddels is hij terug in Nederland en geniet Walthuis van een dag rust. ,,Maar ik mis het trainen alweer een beetje. Morgen ga ik weer lekker aan de slag.’’