Ruim 7600 stemmen niet meegeteld bij Tweede Kamerverkiezingen

Op het hoofdstembureau van de gemeente Boxmeer zijn alleen de stemmen op lijsten 1 tot en met 4 (VVD, PvdA, PVV en SP) meegeteld. De uitslag is al onherroepelijk. „Toch is de Kiesraad nagegaan of de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing anders zou zijn als de ontbrekende stemmen wel waren meegeteld. Dat is niet het geval”, bezweert Plasterk.

Het zou fout zijn gegaan toen een lokale uitslag in een systeem ingevoerd moest worden. Hoe dat precies kon gebeuren, is onbekend. Wel is duidelijk dat voorgeschreven controlemechanismen, zoals een handmatige telling na afloop, niet zijn uitgevoerd.

’Dit mag niet voorkomen’

Het CDA reageert verontwaardigd en wil een debat. „Een fout als deze mag niet voorkomen”, zegt Kamerlid Hanke Bruins Slot. „Een correcte en nauwkeurige uitvoering van het verkiezingsproces is essentieel voor het vertrouwen van de kiezer in het verkiezingsproces.”

Over het optellen van stemmen was voorafgaand aan de verkiezingen al veel ophef. Het mocht niet meer helemaal met de computer omdat er vrees voor hacken bestond.