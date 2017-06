Politie zoekt getuigen onderzoek Savannah

De politie wil in contact komen met mensen die Savannah of de fiets waarop ze donderdag vertrok nog hebben gezien. Die fiets is diezelfde dag teruggevonden in het nabijgelegen Hoogland, in de buurt van een bushalte.

De politie wil weten hoe de fiets van Savannah in Hoogland terechtkwam. Foto: live.politie.nl

Savannah verdween donderdagmiddag. Haar lichaam werd zondagochtend aangetroffen in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. De politie probeert een betere tijdlijn van de gebeurtenissen te krijgen en heeft bijvoorbeeld geen idee hoe lang Savannah in het water heeft gelegen.

Het is nog onduidelijk hoe lang Savannah in het water bij het industrieterrein in Bunschoten heeft gelegen. Foto: live.politie.nl

Ook camerabeelden van particulieren of bedrijven zijn welkom. Die kunnen rechtstreeks worden geüpload op de website live.politie.nl.

In de uitzending vraagt de politie mensen die een camera hebben hangen in de buurt van de genoemde gebieden deze beelden te delen als er iets op te zien is dat interessant kan zijn voor het onderzoek.

Een zestienjarige jongen uit Den Bosch is aangehouden in verband met de dood van Savannah. De jongen kende Savannah vermoedelijk via sociale media. Het Openbaar Ministerie wilde dinsdag geen mededelingen doen over de stand van het onderzoek.

Geen oproep onderzoek dood Romy

De politie heeft geen hulp van getuigen ingeroepen in het onderzoek naar de dood van Romy. Er zijn daar nog voldoende aanwijzingen voor de recherche, aldus de politie. Een veertienjarige jongen uit Ede is hiervoor aangehouden.