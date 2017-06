De acties gaan op 27 juni in, zo heeft het comité ’PO in actie’ bekendgemaakt. Dan gaan de scholen een uur later open. Het comité heeft maar liefst 41.000 van de 120.000 basisschoolleerkrachten achter zich staan en roept ook ouders op de acties te steunen, door een petitie te tekenen. Behalve de prikactie op 27 juni wil het comité op dezelfde dag ook demonstreren op het Malieveld.

„De actiebereidheid is groot, we geven de strijd niet op en willen gehoord worden in Den Haag. Er moet extra geld worden vrijgemaakt in het regeerakkoord. Daarom voeren we de druk op”, zegt Jan van de Ven, leraar in Overloon van het actiecomité.

Van de Ven vindt de situatie op de Nederlandse basisscholen ongezond: „Er is een tekort aan leerkrachten en pabo-studenten wordt tijdens de opleiding al gevraagd om te komen werken. Dat is zoiets als iemand die nog niet eens een rijbewijs heeft meteen een hele bus laten besturen. De werkdruk is gigantisch hoog; zo hoog dat beginnende leraren vaak binnen vijf jaar alweer afhaken. We hebben geen onderwijsprobleem; dit een maatschappelijk probleem. En dat willen we laten doordringen met de acties.”

Eerder dreigde PO in Actie al met een hele week lang staking in september. Het comité heeft voor de strijd voor minder werkdruk, kleinere klassen en een hoger salaris steun van de bonden, de PO-raad en de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Het is onbekend hoe deze partijen tegenover de prikacties staan.