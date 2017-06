premium

Overvaller overvallen door andere overvallers

24 min geleden

ROTTERDAM - Dezelfde vestiging van fastfoodketen Domino's Pizza aan de Kerstendijk in Rotterdam is in april twee keer op een avond het slachtoffer geweest van een roofoverval. Terwijl de ene overvaller nog binnen was, komen twee andere overvallers binnen. De criminelen kennen elkaar niet, blijkt uit beelden van Opsporing Verzocht die dinsdagavond vertoond zijn. De politie spreekt van een bizarre situatie.