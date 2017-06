Eis vijf jaar en tbs om schoonmoedermoord

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zitting aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

De crisisdienst van de ggz in Tiel weigerde in juli vorig jaar om J. op te nemen. De Eindhovenaar zou om opname hebben gesmeekt, maar hij werd met een sterkere medicatie naar huis gestuurd. Een dag later stak hij in een psychose zijn 58-jarige schoonmoeder dood in haar woning in Maasbommel.

Het ging al een poos niet goed met de man. Hij was in de war en had steeds een tas met spullen bij zich ,,voor als hij zou worden opgenomen”. Zijn vriendin was hoogzwanger. Haar ouders konden de toestand niet aanzien en lieten het stel met hun twee jonge kinderen bij hen logeren.

Deskundigen zeiden woensdag dat de Eindhovenaar rond de tijd van de steekpartij duidelijk sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij is verslaafd en lijdt aan borderline. De kans op herhaling is groot als hij niet wordt opgenomen. J. zei tegen de rechter dat hij graag behandeld wil worden, omdat hij het ,,vreselijk” vindt wat er is gebeurd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

