‘Eis onderzoek Hoornse zedenzaak'

Vanochtend onthulde De Telegraaf dat een slachtoffer in een zeer gewelddadig zedenzaak zelf de vermeende aanrander opspoorde en panklaar bij de politie afleverde. De Somalische asielzoeker werd vier maanden na de aanranding en poging tot verwurging in oktober gearresteerd. Al in een eerste week was duidelijk waar de man zich bevond, omdat hij beschikte over de telefoon van de vrouw.

,,Politiemensen geven duidelijk aan dat de onderbezetting bij de politie en de verouderde ict-middelen leiden tot steeds meer burgerinitiatieven. Dit is echt een gevaarlijke ontwikkeling waar ook burgers gevaar bij lopen. Dit incident en anderen incidenten moeten nader worden onderzocht door de korpschef Erik Akerboom om vervolgmaatregelen te kunnen nemen met de minister.”

