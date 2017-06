Miljoenenfraude met belminuten

Het onderzoek draait om een zogeheten btw-carrousel, waarbij de Belastingdienst wordt opgelicht door ondernemers die btw niet afrekenen, terwijl zij deze wel in rekening brengen bij de afnemers. De bij dit onderzoek betrokken verdachten factureerden afgelopen half jaar voor vele miljoenen in US-dollars belminuten, maar droegen niks af. Hierdoor liep de Nederlandse staatskas miljoenen euro’s mis.

Bij de FIOD-actie waren 175 opsporingsambtenaren betrokken en werden grote hoeveelheden administratie en computers in beslag genomen. Geen van de fraudeverdachten werd aangehouden. De doorzoekingen vonden plaats in woningen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge, een vakantiewoning in Loosdrecht en op bedrijfsadressen in Amsterdam, Hulst, Almere, Spijkenisse, Roosendaal, Hilversum en Valkenswaard.

Naar schatting kost btw-carrouselfraude de verschillende Europese schatkisten een bedrag van ongeveer € 50 miljard.