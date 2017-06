OM vervolgt Wilders niet voor speech in Wenen

Het OM meldt woensdag dat de uitlatingen die Wilders op 27 maart 2015 op de Wiener Hofburg in Wenen heeft gedaan, naar Nederlands recht niet strafbaar zijn.

De PVV-leider zei in een toespraak onder meer dat ,,de islamitische ideologie een ideologie van oorlog en haat is. Hoe minder islam hier is, hoe beter''. Het OM in Oostenrijk verdenkt Wilders van het aanzetten tot (rassen) haat.

Maar in Nederland is het beledigen van een religie of een religieuze gemeenschap niet strafbaar, stelt het OM. Alleen als een uitlating zich richt op een groep die gekenmerkt wordt door een geloof, kan dat strafbaar zijn. Wilders sprak in Wenen over de islam, niet over de groep moslims die wordt gekenmerkt door hun islamitische geloof. In Nederland valt dit onder geloofskritiek en geldt dit niet als belediging van een bevolkingsgroep of haatzaaien.

Het OM kan zich voorstellen dat mensen zich beledigd voelen door de uitspraken, maar dat staat los van de strafbaarheid volgens de wet.

Wilders was in Oostenrijk op uitnodiging van de Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ).

In Nederland loopt nog wel een rechtszaak tegen Wilders om zijn 'minder-Marokkanen-uitspraken' in 2014. Hij werd veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging maar kreeg geen straf opgelegd. Zowel de politicus als het OM ging in beroep tegen deze uitspraak. Dat zal dit najaar dienen.