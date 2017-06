Vanaf 1 juli zouden winkels in delen van het stadscentrum daarom ook ’s nachts open mogen zijn. Het oorspronkelijke idee was dat Amsterdammers dan ook ’s avonds laat en ’s nachts nog even naar de supermarkt zouden kunnen, maar dat wordt nu te elfder ure gedwarsboomd.

’Alleen toeristenwinkels’

Volgens de wethouder meldden zich namelijk alleen maar toeristenwinkels die interesse hadden in verruimde openingstijden. „Daarmee is voor mij duidelijk dat de pilot niet ten goede zal komen aan de bewoners en de leefbaarheid in de betreffende delen van stadsdeel Centrum”, aldus Ollongren in een brief aan de gemeenteraad.

Het idee kwam nota bene uit de koker van haar eigen partij en van die VVD. Fractievoorzitter Marja Ruigrok van de VVD is ontstemd met het niet uitvoeren van het initiatiefvoorstel. „We zijn voor uitstel en geen afstel en zullen de wethouder vragen actief te zoeken naar winkels die relevant zijn voor de Amsterdammers”, zegt Ruigrok. De PvdA pleitte juist eerder al voor het staken van de proef, onder meer nadat deze krant berichtte dat er vier ton aan extra geld voor handhaving nodig was.