Politie betrapt poepende bolletjesslikker

De politie kreeg de verdachten in het vizier na een tip over drugssmokkel vanuit de Nederlandse Antillen. De 40-jarige Tilburger werd dinsdag op heterdaad betrapt toen hij in het hotel bezig was de drugs uit zijn lichaam te krijgen. Nadat politiemensen het hotel waren binnengevallen werd de man naar het ziekenhuis gebracht om de bolletjes met pure cocaïne onder medische begeleiding uit zijn lijf te werken. Volgens de politie gaat het om zeker 89 bolletjes cocaïne.