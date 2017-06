De partijen konden het niet eens worden op het punt van migratie. Tjeenk Willink probeert hier een uitweg voor te vinden. Hij had woensdag geen officiële gesprekken gepland met partijleiders. Donderdag gaat het formatieoverleg op het Binnenhof naar verluidt weer verder.

Toen Klaver wegging bij Tjeenk Willink in de middag wilde hij niets over de inhoud van het gesprek kwijt. Het ging over de „ontstane situatie”, zei hij.

’Motorblok’

Een combinatie van het ’motorblok’ VVD, CDA, D66 met GroenLinks lijkt de logische keuze na de blokkade van de ChristenUnie door D66. Die laatste partij vindt dat in een kabinet van het motorblok met de ChristenUnie de conservatieven te sterk worden.

Migratie is niet het enige pijnpunt tussen de vier partijen. Ook op zaken als klimaat en inkomensverdeling zijn de verschillen groot. Op deze punten zal de informateur vermoedelijk ook meer duidelijkheid willen hebben voordat de partijen weer om tafel gaan zitten om te onderhandelen.

De verwachting is niet dat de vier partijen volgende week al gaan onderhandelen als ze besluiten weer samen te komen, aldus een bron. De verkennende fase zal dan nog worden voortgezet.

Tjeenk Willink sprak dinsdag met Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA) en Rutte gezamenlijk. Na het overleg wilden ze niets kwijt. Eerder op de ochtend was Klaver al door de informateur ontvangen in de Stadhouderskamer. In het weekeinde waren er ook al contacten tussen de hoofdrolspelers.