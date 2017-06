premium

Dode in Wageningen: ’verminkt gezicht’

37 min geleden

WAGENINGEN - Aan de Gruttoweide te Wageningen is woensdagmiddag een lichaam aangetroffen. De overleden persoon zou volgens ooggetuigen een zwaar verminkt gelaat hebben. De man was aan het snoeien toen het gruwelijk misging. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk.