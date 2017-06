premium

Nederland wil opheldering over Duits tolplan

55 min geleden

LUXEMBURG - Nederland, Luxemburg en Oostenrijk eisen donderdag in een gezamenlijke verklaring opheldering van de Europese Commissie over haar besluit om in te stemmen met het Duitse tolplan. Dat hebben de landen woensdag afgesproken aan de vooravond van een vergadering van de Europese ministers van transport in Luxemburg.