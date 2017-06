premium

Politie gaf bewust geen Amber Alert in bij vermissing Savannah

40 min geleden

BUNSCHOTEN - De politie zette tijdens de vermissing van de 14-jarige Savannah Dekker geen Amber Alert in omdat er geen aanwijzingen waren dat zij in direct levensgevaar was. Volgens de politie paste de vermissing van Savannah niet in de criteria om een Amber Alert in te zetten.