Oproep aan moeder ’Sloterplasbaby’ bij graf

„Moeder van de Sloterplasbaby, als je het grafje van je kindje komt bezoeken, wij willen je graag spreken en helpen”, staat op het papier. Ook vraagt de politie anderen die de moeder wellicht kennen of andere bruikbare informatie hebben, zich te melden. Het onderzoek naar de herkomst van de baby loopt nog.

ZIE OOK: ’Tijd voor dna-onderzoek’ in zaak Sloterplasbaby

Het kindje, dat een rompertje droeg, lag in een zwart-oranje Nike-sporttas in een doek met Burberry-patroon. Het is nog altijd niet bekend wie de moeder van de baby is. Wel is duidelijk dat zijn vader en moeder mogelijk afkomstig zijn uit Zuid-Europa of Noord-Afrika.

Het graf van het jongetje is op begraafplaats Sint Barbara. Op een hartvormige steen staat: ’Baby Sloterplas, juni 2016’.