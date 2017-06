Somaliërs voor rechter om doodslaan landgenoot

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (v.a.10.30 uur).

De verdachten zouden Yusuf Guled Nasir zo hard met een metalen staaf of een stoelpoot hebben geslagen, dat hij in coma raakte en enkele dagen erna overleed.

De vechtpartij had plaats in de Vluchtkerk, een leegstaand kerkgebouw in Amsterdam West. Daar was een grote groep afgewezen asielzoekers neergestreken, nadat eerder onder meer een parkeergarage en een kantoorpand werden gekraakt.

Het slachtoffer was in 2008 zijn land ontvlucht via Libië. Hij vroeg in oktober van dat jaar een verblijfsvergunning aan in Nederland. In januari 2011 trok de Immigratie en Naturalisatie Dienst IND zijn verblijfsvergunning in, omdat het vluchtverhaal van Yusuf Guled Nasir niet zou kloppen. Hij zocht zijn heil in Denemarken, maar dat land stuurde hem terug naar Nederland. In het najaar van 2013 sloot hij zich aan bij de door de stad zwervende groep vluchtelingen.

Tweets by SaskiaBelleman