Paleis Soestdijk wordt deels hotel

Geïnteresseerde partijen werd gevraagd zich te melden met een nieuw bestemmingsplan voor het historische landgoed dat tot vandaag eigendom van de staat was. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven: 120 partijen toonden interesse. Uiteindelijk werden drie kanshebbers geselecteerd: Eden Soestdijk, Made by Holland en Nationaal Ensemble als Buitenplaats Soestdijk. Zij kregen ieder 100.000 euro om hun plan uit te werken.

Made by Holland bouwt op de bovenste verdieping circa veertien hotelkamers. Op de begane grond worden tentoonstellingen gehouden over architectuur, agricultuur, milieu, voedsel en water in Nederland. Aan het uiterlijk van het paleis zal niet veel veranderen. Ook de tuinen blijven zoveel mogelijk behouden.

Behalve in het Paleis en de Oranjerie komen ook aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg (de Parade) verschillende horecaconcepten, o.a. in de Koninklijke Stallen. Van koffiebar, zonnig terras tot brasserie: qua entourage allemaal state of the art, in lijn met het alomvattende concept. Groente, fruit, eieren et cetera komen zoveel mogelijk uit de eigen gaarden en tuinen, zo meldt Made by Holland op de website.

Het paleis is voor velen dé plek die herinnert aan koningin Juliana, Prins Bernhard en de jaarlijkse defilés. Voor het Rijk zijn de renovatiekosten reden om afstand van het historische bouwwerk te doen.