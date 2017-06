Geen reconstructie treinkaping De Punt

De nabestaanden van de Zuid-Molukse kapers wilden de situatie naspelen om zo antwoord te krijgen op de vraag of de beëindiging van de gijzeling volgens de regels ging. Zij veronderstellen namelijk dat twee daders in de trein van dichtbij zijn geëxecuteerd door mariniers, terwijl ze al zwaargewond en weerloos waren.

Nederland was in 1977 bijna drie weken in de ban van de kaping van de intercity Assen - Groningen. Na vruchteloze onderhandelingen werd besloten tot een bevrijdingsactie door mariniers, waarbij zes van de negen daders en twee treinreizigers om het leven kwamen.

De langslepende zaak gaat in september verder in de rechtbank.