Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie volgens diverse media laten weten in een overleg met het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17. Waar en hoe dit zal gebeuren, wordt door het ministerie nog bekeken.

De nabestaanden proberen al bijna drie jaar inzage te krijgen in de laatste bewegende beelden van de slachtoffers. De beelden, die zijn gemaakt door 34 bewakingscamera’s in de vertrekhal en lounge van Schiphol, zijn in bezit van het Openbaar Ministerie (OM). In februari 2016 liet het OM nog weten de beelden niet beschikbaar te stellen.

De beelden hebben geen opsporingsbelang, maar werden toch bewaard omdat ze voor nabestaanden belangrijke emotionele waarde hebben.