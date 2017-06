Koningspaar treft vluchtelingen op Sicilië

Willem-Alexander en Máxima gaan in Italië niet alleen naar Rome, maar doen ook de Siciliaanse hoofdstad Palermo en Milaan aan. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken reist met het koningspaar mee, minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking leidt parallel een brede economische missie.

Op de eerste dag van het staatsbezoek treffen de koning en koningin vooral Italiaanse autoriteiten. Na een officieel ontvangst door president Sergio Mattarella staan onder meer een ontmoeting met minister-president Paolo Gentiloni op het programma. Die dinsdagavond vindt het staatsbanket plaats.

Janine Jansen

Woensdag 21 juni zijn Willem-Alexander en Máxima een groot deel van de dag op Sicilië, waar ze in Palermo het hoofdbureau van de politie bezoeken. In cultuurcentrum Molti Volti vindt de ontmoeting met vluchtelingen plaats.

In het historische centrum van Palermo wordt het koningspaar ontvangen door burgemeester Leoluca Orlando. Met een lunch met de burgervader sluiten Willem-Alexander en Máxima het bezoek aan Sicilië af. Terug in Rome vindt de contraprestatie plaats. De koning en koningin bieden president Mattarella en de Italiaanse autoriteiten een receptie en een concert van violiste Janine Jansen aan.

Clarence Seedorf

De volgende dag gaan het koningspaar, minister Koenders en minister Ploumen naar het Vaticaan. Na afloop van een audiëntie bij paus Franciscus krijgt de koning een aan Willem van Oranje toegeschreven bevelhebbersstaf overhandigd. Deze baton is van april tot en met oktober 2018 is te bezichtigen in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Donderdagmiddag treffen Willem-Alexander en Máxima Nederlanders die in Italië wonen. Daarna gaan ze door naar Milaan, waar burgemeester Giuseppe Sala ze opwacht bij de muurschildering Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci. ’s Middags krijgt het koningspaar een kookdemonstratie van Nederlandse en Italiaanse koks, ’s avonds ontvangt Clarence Seedorf het paar bij een voetbalclinic voor jeugdspelers.

De laatste dag van het staatsbezoek staat in het teken van Dutch design. In Milaan treffen Willem-Alexander en Máxima een Italiaanse talentscout en een aantal ontwerpers. Ook bezoekt het koningspaar het designmuseum La Triennale, en de tentoonstelling Global Denim Awards.