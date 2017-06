Insluiper in crematorium aangehouden

De Zwollenaar had gevraagd of hij in het crematorium naar het toilet mocht, maar een uur later bleek dat toilet nog steeds bezet. Agenten keken naar de man uit, omdat zij eerder hadden gezien dat drie personen zich verdacht ophielden in de omgeving van het crematorium. Twee van hen stapten in een auto en verdwenen. De ontbrekende derde man zagen de agenten terug toen die uiteindelijk het toilet verliet. Hij had drugs bij zich en is aangehouden.