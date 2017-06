premium

Integriteitstoets jaagt crimineel grens over

1 uur geleden

DEN BOSCH - Integriteitscontroles jagen Nederlandse criminelen de grens over, onder andere naar België. Onderzoekers schrijven dat in een evaluatie van de uitvoering van integriteitsbeoordelingen in Noord-Brabant. Ze noemen voorbeelden van criminelen die in Turnhout een horecabedrijf proberen te beginnen omdat ze in Nederland geen vergunning krijgen. En ook het vertrek van motorclub No Surrender uit Tilburg naar Poppel wordt als voorbeeld genoemd.