Meisje (1,5) overlijdt na verslikken in pannenkoek

Er werd direct 112 gebeld. Op het terras zaten toevallig een arts en een doktersassistente, die meteen hulp boden. Het kind werd uiteindelijk met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek te lang geen zuurstof te hebben gehad.

“Het is een grote klap”, vertelt Frank Swaan, mede-eigenaar van het pannenkoekenhuis aan Omroep Brabant. „De vraag was eerst of ze er goed uit zou komen. Het is heel naar dat het zo is afgelopen.”

Vanwege de traumatische gebeurtenis is het personeel twee keer bij elkaar gekomen om het voorval te bespreken. Ook wordt slachtofferhulp ingeschakeld voor het personeel als dat nodig blijkt. Swaan: "Het zal nog wel even duren voor alles weer normaal is. De grootste klap is in ieder geval geweest.”