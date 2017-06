Ontmoetingsplek Satudarah zes weken dicht

De eigenares van horecagelegenheid aan de Zevenheuvelenweg is het daar niet mee eens en gaat tegen het besluit in beroep.

Groot politieonderzoek

In het horecapand vond op vrijdagavond 24 maart een groot politieonderzoek plaats in het kader van witwassen. Zes mensen werden destijds aangehouden wegens openstaande onnissen, bezit van amfetamine en wegens verboden wapenbezit. Tientallen leden van Satudarah waren in het gebouw aanwezig.

Uit de vondst van twintig zakjes (restanten) cocaïne leidt burgemeester Noordanus af dat er in de horeca-inrichting ’op uitgebreide schaal harddrugs wordt of is gebruikt’. De gemeente Tilburg en motorclub Satudarah leven al langer op gespannen voet met elkaar. Zo zei Noordanus de club zijn stad uit te willen jagen.

Witwassen

In februari is een aantal vooraanstaande leden van de Tilburgse chapter van Satudarah voor onder meer witwassen veroordeeld in een grote drugszaak. Zo kreeg president Angelo M. van die afdeling 25 maanden celstraf. Zijn vermeende rechterhand en drugslaborant Björn E. moest 46 maanden de gevangenis in. Tijdens het onderzoek dat in 2010 begon vonden agenten in het toenmalige clubhuis van Satudarah in Tilburg een raketwerper. Ook andere leden van de motorclub werden tot gevangenisstraffen veroordeeld.

ZIE OOK: Twee arrestaties bij inval Satudarah Tilburg

Tijdens die rechtszaak wilde Justitie de mannen eigenlijk achter de tralies krijgen voor het vormen van een criminele organisatie onder de vlag van Satudarah. De rechtbank ging toen niet mee in die redenering.

Hertz

In diezelfde maand sloot autoverhuurbedrijf Hertz de Tilburgse vestiging wegens vermoedens van witwassen. Leden van Satudarah zouden auto’s voor langere tijd hebben gehuurd en contant hebben betaald. Het totaalbedrag zou in de tonnen lopen.