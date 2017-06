Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Nederlandse leidt missie verkiezingen Kenia

50 min geleden

BRUSSEL - De Nederlandse Europarlementariër Marietje Schaake (D66) gaat de Europese missie leiden die in de gaten houdt of de Keniaanse verkiezingen van 8 augustus goed verlopen. De 38-jarige politica is donderdag benoemd door EU-buitenlandchef Federica Mogherini. Schaake liet weten „zeer vereerd” te zijn.