premium

Auto in water bij Beerzerveld

Gisteren, 23:32

BEERZERVELD - Een auto is donderdagavond in het water beland bij de N36 ter hoogte van het Overijsselse Beerzerveld. Een inzittende is door duikers van de brandweer uit de auto gehaald. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel ter plekke gereanimeerd en vervolgens met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.