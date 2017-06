Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Jan Roos weg als leider VNL

Gisteren, 23:41

DEN HAAG - Jan Roos stopt als politiek leider van de partij Voor Nederland (VNL). „We hebben niet kunnen behalen wat we wilden behalen”, zegt hij donderdag. VNL behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart geen enkele zetel. Kort na de stembusgang liet hij al weten dat hij in de mediawereld zou terugkeren.