Gouden Strop voor Felix Weber

Gisteren, 23:54

AMSTERDAM - De Gouden Strop, de prijs van 10.000 euro voor de beste Nederlandse thriller, is dit jaar gewonnen door Felix Weber met zijn boek Tot stof. De Schaduwprijs, de prijs van 1000 euro voor het beste Nederlandstalige thrillerdebuut, is deze keer voor Jan Van der Cruysse en zijn Bling bling; Diamantroof in Delhi.