premium

Amsterdam strenger met toelating noodopvang vreemdelingen

1 uur geleden

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat strenger toezien op wie wel en wie niet terechtkan in de gemeentelijke noodopvang voor vreemdelingen zonder geldige verblijfspapieren. Op dit moment zitten 76 mensen onterecht in die opvang, laat burgemeester Van der Laan weten in een brief aan de gemeenteraad. Zo meldt de NOS.